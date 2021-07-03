الداخلية تكشف عن مفاوضات مع شركات عالمية لإكمال مشروع نصب الكاميرات الذكية

2021/07/03 | 12:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن أن هناك تفاوضاً مع شركات عالمية ومتخصصة في نصب كاميرات ذكية، فيما أكدت أن نصب تقنية الكاميرات حقق هدفين للقوات الأمنية.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في تصريح صحفي، إن “نصب الكاميرات التقنية وزيادة عددها بالنسبة لعمل الوزارة وللقوات الأمنية مهمان جداً وهو معمول […]

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