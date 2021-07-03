2021/07/03 | 12:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني ذكرت وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية الأميركية، السبت، أن مجموعة قراصنة روس مرتبطين بموسكو شنوا هجوما إلكترونيا على 200 شركة، بغية ابتزازها للحصول على فدية مالية.ونقلت الوكالة عن شركة (Huntress Labs) […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هجوم إلكتروني ضخم..



قراصنة روس يخترقون 200 شركة أميركية المركز الخبري الوطني.

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