2021/07/03 | 12:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان عن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021-2022، مؤكدة وضع برنامج لتعويض الطلاب عن المناهج الدراسية التي فاتتهم.

وقال آلان حمه سعيد وزير التربية في حكومة اقليم كوردستان خلال مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: ان وزارة التربية اقترحت على مجلس الوزراء بدء العام الدراسي الجديد في يوم 1/9/2021 للصفوف الاولى ولغاية السادسة الاساسية.

واضاف: واقترحنا ان تبدأ الدراسة في يوم 11/9/2021 للصفوف السابعة والثامنة والتاسعة وفي يوم 16/9/2021، تبدأ الدراسة للصفوف العاشرة والحادية عشر والثانية عشر.

واوضح: نريد بدء عام دراسي طبيعي جديد وسنقوم بتعويض المناهج الى فاتت الطلاب في العام الحالي بسبب انتشار جائحة كورونا ونسعى لتوفير جميع مستلزمات المدراس من الكتب والمحروقات والمستلزمات الاخرى.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التربية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التربية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).