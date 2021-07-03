“يورو 2020”: إنجلترا تصطدم بأوكرانيا بحثاً عن تذكرة نصف النهائي

2021/07/03 | 12:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستضيف ملعب “الأولمبيكو” بالعاصمة الإيطالية روما، المباراة المرتقبة التي تجمع منتخب أوكرانيا مع نظيره إنجلترا، في المباراة التي تجمع المنتخبين، اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة “يورو 2020”.

كان منتخب إنجلترا تصدر مجموعته التي ضمت كرواتيا وإسكتلندا والتشيك، ثم نجح في عبور منتخب ألمانيا في ثمن النهائي، بالفوز بهدفين نظيفين في ملعب “ويمبلي”.

أما منتخب أوكرانيا ورغم البداية السيئة بالخسارة أمام هولندا، لكنه عاد بالفوز على مقدونيا الشمالية، وضمن التأهل كأفضل ثوالث، قبل أن يفوز في اللحظات الأخيرة على السويد 2-1، في دور الـ16.

ويلعب الفائز من هذه القمة في نصف النهائي، مع الفائز من المباراة الأخرى بين التشيك والدنمارك.

ويدرك منتخب “الأسود الثلاثة” صعوبة المواجهة التي لا تقبل القسمة على إثنين، ولكن سيستعد لهذه المباراة بتركيز تام وعالي من أجل محاولة الاستمرار في الطريق الصحيح نحو الدور نصف النهائي، لذا سيبذل أقصى جهد ممكن لخطف تذكرة العبور إلى الدور المقبل.

وعلى الجانب الآخر، يبحث المنتخب الأوكراني بقيادة مدربه الأسطورة آندريه شيفتشينكو، التأهل مدركاً صعوبة الخصم عن تحقيق الانتصار، من أجل مواصلة مسلسل الانتصارات، والوصول إلى الدور نصف النهائي، وإقصاء الخصم من المسابقة، لذا سيحاول بكل الطرق خطف بطاقة التأهل.

وعيّن الاتحاد الأوروبي “يويفا”، الحكم الألماني فيليكس بريش لإدارة مباراة إنجتلرا وأوكرانيا.

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