- ما يجب أن يعرفه كل ثوري عن القمع - فيكتور سيرج - الحلقة السادسة والأخيرة - موقع 30 عشت

2021/07/03 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#موقع_30_عشت يقدم موقع 30 غشت الحلقة السادسة والأخيرة من ترجمة كتاب: "ما يجب أن يعرفه كل ثوري عن القمع"، لكاتبه "فيكتور سيرج".



وهي تتضمن بقية الفصل الثالث (الجزء الثامن، التاسع، العاشر والحادي عشر).ــــ ــــVIII ـــ إبادة، أخطاء، تجاوزات ومراقبةدعونا نكرر: إن الرعب أمر رهيب.في الحرب الأهلية، ينطبق هذا على كل محارب من أجل الحياة- هذه الحرب تتجاهل تقريبا المحايدين- يجب على الطبقة العاملة، ا ......





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