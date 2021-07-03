هجوم إلكتروني روسي يخترق أكثر من 200 شركة أميركية

2021/07/03 | 13:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عملت مجموعة قراصنة مرتبطة بروسيا على استهداف ما يقرب من 200 شركة في هجمات فدية إلكترونية واسعة النطاق، بحسب ما رصدته شركة "هانترس" للأمن السيبراني.

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