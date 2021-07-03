2021/07/03 | 13:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أكدت اللجنة المالية، اليوم السبت، أن زيادة أسعار النفط لم تعالج العجز في الموازنة.وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، تابعه “المركز الخبري الوطني”، إنه “حتى الآن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجبوري يؤكد: زيادة أسعار النفط لم تعالج العجز في الموازنة المركز الخبري الوطني.

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