كشف تفاصيل جريمة قتل 'غامضة' لشاب قضى طعنا والقبض على الجناة في بغداد

2021/07/03 | 13:12 - المصدر: السومرية نيوز

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كشفت مديرية شرطة محافظة بغداد، اليوم السبت، تفاصيل جريمة قتل غامضة لشاب قضى طعنا، والقبض على الجناة في منطقة الاعظمية.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "بعد حصول جريمة قتل داخل احد الحدائق التي تقع ضمن قاطع مسؤولية قسم شرطة الاعظمية التابع لقيادة شرطة بغداد لشاب قضى طعنا تم تشكيل فريق عمل متخصص للوصول إلى الجناة والقبض عليهم".

وأضاف البيان، انه "تم تشكيل فريق عمل ميداني ومن خلال التعمق بالتحقيق تم الوصول الى هوية الجناة واستحصال الموافقات القضائية بالقبض على المتهمين والانتقال الى أماكن اختبائهم وبالفعل القي القبض على اثنين منهم وبدلالتهم تم التوصل الى الاثنين الاخرين".واشار الى أن "المتهمين تم اصطحابهم الى مركز الشرطة للتحقيق معهم واعترفوا صراحة بقيامهم بقتل المجنى عليه من خلال طعنه بعدة طعنات تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".

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