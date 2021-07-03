قصف تركي يتسبب بانقطاع الكهرباء في اقليم كوردستان

2021/07/03 | 13:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء في اقليم كوردستان يوم السبت، عن انقطاع التيار الكهربائي في منطقة ورتي بسبب قصف لطائرات تركية.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان التيار الكهربائي بقرى " زاركلي، بوكريسكان، وليوزه" بناحية ورتي، التابعة لقضاء راوندوز، انقطع، بسبب قصف جوي للطائرات التركية.

واضافت: ان الطائرات التركية قصفت في تمام الساعة 11:30 من مساء الجمعة، سفوح جبل قنديل، ما اسفر عن انقطاع التيار الكهربائي عن تلك المناطق.

PUKmedia ترجمة

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