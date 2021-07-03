الإدراك في العقل الفلسفي - محمود كرم

2021/07/03 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_كرم أرى أنّ مَن يستطيع أنْ يقدَّمَ دائماً الأفضل إلى ذاته، قادرٌ في الآنِ نفسه على أنْ يكتشفَ أخطاءه هنا وهناك، لأنّه أصبح يعرفُ أنّ الأفضل له، عليه أنْ يأتي به ولا ينتظره أبداً، ذلك أنّ مَن ينتظر الأفضل له، فإنّه بالتّأكيد لا يملكه ولا يستطيع أنْ يجده، بينما مَن يسعى إلى الأفضل لذاته، يملكُ أنْ يبدعه، ويملكُ أنْ يأتي به مِن أعماقه ومِن تجربته ومِن إدراكاتهِ ومِن اختياراته ومِن افهاماته، ولذلك يستطيع ......





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