استهداف خطين ناقلين للكهرباء و5 أبراج للطاقة بعبوات ناسفة في نينوى العراقية

2021/07/03 | 13:34 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استهدفت التنظيمات الإرهابية خطين ناقلين للكهرباء و5 أبراج للطاقة بعبوات ناسفة في محافظتي "نينوى" و"كركوك".وذكرت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم السبت، أن الفرق الهندسية والفنية في محطة واسط العراقية للكهرباء تمكنت من إعادة تشغيل 5 وحدات …

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