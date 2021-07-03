الشيخ حمودي يتحدث عن ازمة الكهرباء ويؤكد: هناك من يسعى لادارة مشكلة الكهرباء سياسيا

2021/07/03 | 13:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تحدث رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، اليوم السبت، عن ازمة الكهرباء، مؤكدا ان هناك من يسعى لادارة مشكلة الكهرباء سياسيا.وقال الشيخ حمودي، في بيان، تلقت “الايام نيوز” نسخة منه، ان “في مقدمة أسباب تفاقم مشكلة الكهرباء هو غياب تشخيص من يتحمل مسؤولية الخراب والازمة، سواء مدير عام، وكيل، وزير، […]

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