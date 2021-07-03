خبير: إيرادات العراق من النفط ستصل إلى 70 مليار دولار نهاية العام

2021/07/03 | 13:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

توقع الخبير الاقتصادي منار العبيدي، السبت، وصول إيرادات العراق النفطية إلى 70 مليار دولار خلال العام الجاري.

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وذكر العبيدي في توضيح تابعه "ناس"، (3 تموز 2021)، أن "مقدار الفائض الذي حققته الإيرادات النفطية خلال الأشهر الست الأولى من السنة بلغ 9.8 ترليون دينار ومن المتوقع أن يصل حجم الفائض إلى أكثر من 26 ترليون دينار".

وأضاف، "بلغت مجمل الإيرادات النفطية للأشهر الستة الأولى من السنة 33.11 مليار دولار علما ان الإيرادات النفطية المخطط لها في الموازنة كانت بقيمة 26.325 مليار دولار".

وذكر "بالرغم من ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير الا ان معدل البيع الشهري لم يتجاوز حاجز ال 2.9 مليون برميل يوميا بالرغم من ان قيمة المبيعات المخطط لها في موازنة 2021 كانت 3.25 مليون برميل".

وأوضح العبيدي "عليه من المتوقع ان تصل مجمل الايرادات النفطية لغاية نهاية السنة بحدود 70 مليار دولار اي ما يعادل 102 ترليون دينار عراقي".

وتابع "على الرغم من ارتفاع الإيرادات غير النفطية فشبح العجز ما زال موجودا حيث ان الموازنة خططت إيرادات غير نفطية بقيمة 20 ترليون دينار والتي لم يتحقق منها اكثر من 2 ترليون دينار نتيجة ضعف الإجراءات المتبعة لتعظيم الإيرادات غير النفطية".

وبين الخبير الاقتصادي "في حالة عدم تحقيق الايرادات غير النفطية لاكثر من 10 ترليون دينار فمن المتوقع ان يبلغ مجمل الايرادات لنهاية السنة 112 ترليون دينار وفي حالة صرف كافة بنود الموازنة فأن العجز سيكون بحدود 16 ترليون دينار كون ان مجمل المصروفات في موازنة 2021 كانت 128 ترليون دينار".

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