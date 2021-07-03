الفاتيكان: توجيه اتهامات ضد 10 أشخاص بينهم كاردينال

2021/07/03 | 13:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أمر قاض في الفاتيكان، اليوم السبت، بمحاكمة 10 أشخاص من بينهم كاردينال إيطالي في جرائم مالية مزعومة تشمل الاختلاس وغسيل الأموال والاحتيال والابتزاز وإساءة استغلال المنصب.ومن بين المتهمين الكاردينال […]

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