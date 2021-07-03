روحاني يخشى من موجة وبائية خامسة في إيران مرتبطة بمتحورة دلتا

2021/07/03 | 13:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدى الرئيس حسن روحاني السبت خشيته من دخول إيران في موجة وبائية خامسة لفيروس كورونا، مرتبطة خصوصاً بمتحورة دلتا شديدة العدوى.

وقال روحاني خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة الوطنية لمكافحة كوفيد-19 “أخشى أن نكون على مسار الموجة الخامسة في كامل البلاد”، مضيفاً “في الأسابيع الماضية، أعلِن أن متحورة دلتا دخلت عبر (مناطق) الجنوب والجنوب الشرقي، ويجب أن نحرص على ألا تنتشر في البلاد”.

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