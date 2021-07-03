انقطاع الكهرباء عن بعض مناطق اربيل بسبب القصف التركي

2021/07/03 | 13:58 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

اعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كردستان: انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من القرى في ناحية "ورتي" 150 كم شمال شرق مدينة اربيل جراء القصف المكثف الذي تشنّه الطائرات التركية على تلك المنطقة.

الوزارة في بيان : الكهرباء انقطعت عن قرى "زارگـلي"، و"بوکریسکان"، و"ليوژە" في حدود ناحية "ورتي" بسبب ...

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