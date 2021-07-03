اتلاف 3 ارساليات محملة بـ

2021/07/03 | 14:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم

السبت، إتلاف 3 ارساليات تحتوي على

مقطعات دجاج مخالفة للشروط في مركز جمرك

ام قصر الشمالي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "كوادرها في مركز جمرك ام

قص

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