قصف تركي يتسبب بانقطاع الكهرباء في إقليم كردستان

2021/07/03 | 14:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم

كردستان، اليوم السبت، انقطاع التيار

الكهربائي عن عدد من القرى في محافظة

اربيل نتيجة القصف التركي المكثف على

تلك المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الكهرباء

انقطعت عن قر

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