المفوضية: اجراءات جديدة لضمان نزاهة الانتخابات

2021/07/03 | 14:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت مفوضية الانتخابات ،اليوم السبت، عن اجراءات جديدة لضمان نزاهة الانتخابات. وقال نائب اللجنة القانونية محمد الغزي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “استجابة لمطالب الشارع العراقي ونزولا عند رغبة […]

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