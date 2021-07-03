أربيل: صدور كتاب (ملوك الغرام) مترجماً الى العربية

2021/07/03 | 14:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل -واع-إيفان ناصر حسنصدر كتاب (ملوك الغرام) الذي يحوي روايات الحب ،منها (خسرو و شيرين ، شيخ صنعان ، بيزن منيزة ) للمؤلفين نظامي كنجوي وفريد نيشابوري وفرودسي ومن إعداد وتقديم وترجمة فاضل علي عن دار القمر للنشر و التوزيع .وقال مترجم الكتاب فاضل علي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذه الرواية تعتبر من أهم روايات الغرام في الأدب الشرقي ،وإن صح التعبير الأدب الآري والفلكلور الكردي والإيراني والباكستاني والأذربيجاني والتركي ،وأن كثيراً من الكتاب والشعراء كتبوا عن رواية (خسرو وشيرين) ولكن أهم من كتب عنها هو نظامي كنجوي ويعتبر من اهم الشعراء في إيران وأذربيجان".وأضاف أن "نظام كنجوي قد كتب عن (قيس وليلى) التي تعتبر من اهم روايات الغرام في الأدب العربي ، والراوية الأخرى (شيخ صنعان) وتعتبر من أهم روايات الأدب الكلاسيكي الفارسي ،ولأول مرة قمت بتناولها باللغة العربية والرواية الثالثة (بيزن ومنيزه) وهي قصة عظيمة للشاه نامة الذي يترجم بالعربية سيرة الملوك وكتبها الفردوسي".وأكد أن "سبب اختياره للروايات الثلاث كونها معروفة لدى الشعوب الشرقية وتعريف القارئ العربي على هذه الروايات ،ولكون هذه الرواية كردية بامتياز لأن الشعوب الكردية بمنطقة زاكروس أول ما تناولتها وهي موروث شعبي ".وأضاف أنه"تمت ترجمة هذه الروايات باللغة المبسطة لكي يفهمها الجميع ،والهدف من ذلك إيصالها لأكثر فئات المجتمع العراقي ،ونشر الحب والغرام بين المجتمع".

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