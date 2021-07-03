مفوضية الانتخابات تتخذ قرارات عدة لضمان عدم التزوير في اقتراع تشرين

2021/07/03 | 14:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مفوضية الانتخابات، السبت، عن اجراءات جديدة لضمان نزاهة الانتخابات.

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وذكر نائب اللجنة القانونية محمد الغزي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (3 تموز 2021)، أنه "استجابة لمطالب الشارع العراقي ونزولا عند رغبة الشعب بضمان نزاهة الانتخابات العراقية القادمة وردا على من يشكك بنزاهة العملية الانتخابية القادمة التي تعد أهم انتخابات مارسها الشعب لأنها اعتمدت قانون جديد".

وأوضح "بعد مباحثات قانونية عدة مع رئيس مجلس المفوضين اتخذت المفوضية العليا للانتخابات سلسلة إجراءات لضمان عدم التزوير عند التصويت بالبطاقة الألكترونية غير المحدثة ومنها:

سحب البطاقة الإلكترونية مباشرة بعد التصويت.

إيقاف كل البطاقات الإلكترونية عن العمل بعد الاقتراع مباشرة ولمدة ثلاثة أيام.

أخذ بصمات الأصابع العشرة كما معمول بنظام تقاطع البصمات للتأكد من عدم التصويت في مكان آخر.

استصحاب مستمسك رسمي آخر مع البطاقة الألكترونية عند التصويت".

وبين الغزي "ذلك لتفويت الفرصة على دعاة التزوير وضمان عملية انتخابية ديمقراطية حقيقية ممثلة لتطلعات الشارع العراقي ورغبته ومحققة لإرادته".

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