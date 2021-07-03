لجنة نيابية: زيادة أسعار النفط لم تعالج عجز موازنة العراق

2021/07/03 | 14:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم السبت، أن زيادة أسعار النفط لم تعالج العجز في الموازنة.وقال رئيس اللجنة، هيثم الجبوري، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع": إنه "حتى الآن وفق الأسعار الجديدة للنفط لم يتم سد العجز المالي في …

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