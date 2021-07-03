وزيرة التجارة المصرية تتوجه لبغداد لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي على رأس وفد رسمي

2021/07/03 | 14:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية أن الوزيرة نيفين جامع، ستغادر، اليوم السبت، متوجهة للعاصمة العراقية بغداد على رأس وفد يضم مسؤولين حكوميين ورجال أعمال لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.وذكرت وزارة التجارة، في بيان …

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