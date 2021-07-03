العاهل السعودي يشيد بتطور العلاقات مع أمريكا

2021/07/03 | 14:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أشاد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم السبت، بالعلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ،وما تشهده من تطور في المجالات كافة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم أن الملك سلمان بعث برقية تهنئة، للرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده”.

وبدوره، بعث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ببرقية تهنئة للرئيس بايدن في هذ المناسبة ، متمنيا لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية المزيد من الرقي والازدهار.

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