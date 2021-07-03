هياكلية الأمن العامة والاستخبارات العسكرية في الجمهورية الأولى (14 تموز 1958- 8 شباط 1963): - عقيل الناصري

2021/07/03 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عقيل_الناصري ربما هنالك تساؤلات واستفهامات فإن هذه الجوانب النظرية الأساسية، هل عملت على تطبيقها الأمن العامة في زمن الجمهورية الأولى (14 تموز1958- 9 شباط 1963) في نشاطها وممارساتها العملي للحفاظ على النظام السياسي الوطني؟؟ وقيمه النظرية العامة والثابتة؟؟ ووضع المصالح الحيوية للشعب في سلوكه الأمني الأول؟؟ وهل إن العلاقة بين مفهوم الأمن ومصالح الأمة التنموية..



أخذت بنظر الإعتبار؟؟- هل طبقت هذه المفاهيم الأم ......





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