كأس أوروبا.. إنجلترا في مواجهة أوكرانيا نحو إنجاز تاريخي الليلة

2021/07/03 | 14:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تتجه الأنظار الليلة إلى “ستاديو أوليمبيكو” في العاصمة الإيطالية روما لمتابعة المواجهة بين المنتخب الإنجليزي و نظيره الأوكراني في مباراة التأهل لنصف نهائي كأس أوروبا 2020.وتسعى انجلترا للتأهل للمرة الأولى لنصف نهائي البطولة منذ 25 عاما.وقد أنهت إنجلترا انتظارا دام 55 عاما للفوز في مباراة خروج المغلوب على ألمانيا في استاد […]

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