ايران تدخل الموجة الخامسة من كورونا

2021/07/03 | 14:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت مناطق واسعة في إيران الموجة

الخامسة من جائحة كورونا، مع زيادة تفشي

الفيروس في عدة مدن، بما فيها العاصمة

الإيرانية طهران.

وخلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة

كورونا قال الرئيس الإيراني المنتهية

و

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