دولة مجاورة للعراق تسجل درجة حرارة تقترب من

2021/07/03 | 14:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل الموجة الحارة التي تضرب العديد

من بلدان العالم العربي، سجلت الكويت

درجة حرارة تقترب من "الغليان".

وقال المسؤول في إدارة الأرصاد الجوية

ب‍الكويت عبد العزيز القراوي، إن "درجة

الحرارة تحت أشعة الش

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