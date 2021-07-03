الحشد الشعبي يصدر توضيحا للمفسوخة عقودهم ويقدم مقترحا لوزارة المالية

2021/07/03 | 14:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مديرية الشؤون المالية العامة

في هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت،

توضيحا للمفسوخة عقودهم، فيما حذرت من

التصريحات "غير الدقيقة".

وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "نود ان نبين

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