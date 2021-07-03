اللجنة القانونية: اجراءات جديدة اتخذتها المفوضية لضمان نزاهة الانتخابات

2021/07/03 | 14:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي ،اليوم السبت، عن اجراءات جديدة اتخذتها المفوضية لضمان نزاهة الانتخابات القادمة.وقال الغزي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “استجابة لمطالب الشارع […]

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