الصين تحث الدول على بناء ’سور المناعة العظيم’ ضد كورونا

2021/07/03 | 14:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حث وزير الخارجية الصيني وانغ يي، المجتمع الدولي اليوم السبت، على بناء "سور المناعة العظيم" لمحاربة جائحة كوفيد-19.

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وقال وانغ في منتدى السلام العالمي التاسع الذي عقد في جامعة تسينغهوا بالعاصمة الصينية "يجب أن نواجه التحديات الوشيكة معا".

وأضاف "الأولوية الأكثر إلحاحا هي الإسراع في بناء "سور المناعة العظيم" لدرء الفيروس وتجاوز التمييز السياسي وتنفيذ تعاون دولي لمكافحة الوباء".

وقدمت الصين حيث ظهر فيروس كورونا أول مرة في مدينة ووهان بوسط البلاد في أواخر عام 2019، أكثر من 480 مليون جرعة لقاح لدول أخرى.

وقال وانغ إن الصين ستواصل العمل لتحسين إمكانية الحصول على اللقاحات والقدرة على تحمل تكاليفها في البلدان النامية.

"رويترز"

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