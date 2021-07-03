ميلاني سمارت تتسلم مهام القنصلية البريطانية في اربيل

2021/07/03 | 14:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعربت ميلاني سمارت نائبة القنصل العام البريطاني في اربيل يوم السبت، عن سرورها بستنمها منصب القنصل العام في اقليم كوردستان.

ونشرت سمارت في بيان، تابعه PUKmedia، انها مسرورة لترفيعها الى منصب القنصل العام وكالة بعد عامين من العمل كنائبة للقنصل العام البريطاني في اربيل جيمس ثورنتون.

واكدت انها ستعمل من اجل تقوية وتطوير العلاقات بين بلادها واقليم كوردستان.

وكان جيمس ثورنتون القنصل البريطاني العام في اقليم كوردستان قد اعلن قبل ايام انتهاء مهام اعماله في اقليم كوردستان.

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