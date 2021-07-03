فتح الله حسيني: جهود دولية لفتح معبر اليعربية

2021/07/03 | 14:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت ممثلية الادارة الذاتية في اقليم كوردستان، ان اغلاق معبر سيمالكا، جاء لشروط تعجيزية على المسافرين من قبل ادارة المعبر في اقليم كوردستان، لافتة الى ان الجهود الدولية تستمر لفتح معبر آخر.

وقال فتح الله حسيني عضو الهيئة الإدارية لممثليةالإدارة الذاتية في إقليم كوردستان لـ PUKmedia: كان التنقل عبر المعبر يسير بشكل طبيعي اسبوعيا كل يوم السبت والاثنين والاربعاء، لكن توقف تنقل المسافرين وتم اغلاقه من جانب فيشخابور، الذي فرض شروط تعجيزية تتضمن تفاصيل حياة المسافرين، ولا تشمل ما متعارف عليه في المعابر الحدودية.

واضاف: ان المعبر اغلق لمدة 24 ساعة واعيد فتحه بشكل طبيعي لكن المسافرين عليهم الانتظار لمدة 48 ساعة للدخول الى اقليم كوردستان، مشيرا الى ان اجتماع روما قرر فتح معبر آخر " معبر اليعربية" لكن الفيتو الروسي والصيني عرقل ذلك.

واكد ان الولايات المتحدة ودول اوروبية تعملان لفتح معبر اليعربية في الجلسة المقبلة لمجلس الامن في 17 تموز المقبل، والضغط لمنع استخدام الفيتو، لافتا الى ان اغلب المسافرين عبر معبر سيمالكا هم من المرضى وحالات انسانية بحتة بضرورة تسهيل دخولهم الى اقليم كوردستان

وكان المعبر قد اغلق السبت الماضي، أمام حركة المسافرين، المغادرين والقادمين باستثناء المنظمات الدولية، للمرة الثانية بعد يومين من فتحه، احتجاجاً على استمرار الاجراءات والترتيبات الأمنية التي تطلبها إدارة معبر فيشخابور في إقليم كوردستان.

PUKmedia خاص

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