ألمانيا تصدر توصية “غير مسبوقة” تتعلق باخذ لقاح استرازينيكا

2021/07/03 | 14:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أصدرت ألمانيا ما يبدو أنها أقوى توصية في أي مكان لخلط لقاحات كورونا على أسس الفعالية، داعية إلى تلقي لقاح مرسال الحمض الريبي بعد الجرعة الأولى من لقاح أكسفورد – أسترازينيكا.وقالت اللجنة الدائمة للتطعيم في ألمانيا، الخميس، إن الأشخاص الذين يتلقون جرعة أولى من لقاح أكسفورد-أسترازينيكا “يجب أن يحصلوا على […]

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