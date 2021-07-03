المفوضية تتخذ 4 إجراءات لضمان عدم التزوير في الانتخابات

2021/07/03 | 14:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت اللجنة القانونية، في مجلس النواب، السبت، أن مفوضية الانتخابات قررت اتخاذ 4 إجراءات لضمان عدم التزوير فيها.

وقال نائب رئيس اللجنة، محمد الغزي، في بيان إن “استجابة لمطالب الشارع العراقي ونزولا عند رغبة الشعب بضمان نزاهة الانتخابات العراقية القادمة، وردا على من يشكك بنزاهة العملية الانتخابية القادمة التي تعد أهم انتخابات مارسها الشعب لأنها اعتمدت قانون جديد وبعد مباحثات قانونية عدة مع رئيس مجلس المفوضين اتخذت المفوضية العليا للانتخابات سلسلة إجراءات لضمان عدم التزوير عند التصويت بالبطاقة الإلكترونية غير المحدثة”.

وبين المفوضية قررت “سحب البطاقة الإلكترونية مباشرة بعد التصويت، وإيقاف كل البطاقات الإلكترونية عن العمل بعد الاقتراع مباشرة ولمدة ثلاثة أيام، وأخذ بصمات الأصابع العشرة كما معمول بنظام تقاطع البصمات للتأكد من عدم التصويت في مكان آخر، واستصحاب مستمسك رسمي آخر مع البطاقة الألكترونية عند التصويت”.

وأوضح أن ذلك “لتفويت الفرصة على دعاة التزوير وضمان عملية انتخابية ديمقراطية حقيقية ممثلة لتطلعات الشارع العراقي ورغبته ومحققة لإرادته”.

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