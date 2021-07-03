التلقيح ضد كورونا.. أكبر قضايا الفساد في العالم

2021/07/03 | 15:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على غرار البرازيل حيث قررت النيابة، الجمعة، فتح تحقيق في اتهامات بفساد ضد الرئيس جايير بولسونارو، شهدت عدة دول فضائح تتعلق بوباء كوفيد-19.

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