مع دخولها الموجة الخامسة.. ايران تعلن استئناف حركة المسافرين مع العراق عبر معبر برويزخان

2021/07/03 | 15:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم

السبت، بفتح الحدود بين العراق وإيران

واستئناف حركة المسافرين بين البلدين

عبر معبر برويزخان.

وذكرت وكالة الانباء الإيرانية أن حاكم

مدينة قصر شيرين (غرب ايران) أعلن رفع

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