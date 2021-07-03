إيران تعلن فتح معبر حدودي مع العراق بعد اغلاقه بسبب كورونا

2021/07/03 | 15:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن حاكم مدينة قصر شيرين (غرب ايران)، مراد علي تاتار، اليوم السبت، عن رفع الحظر المفروض على حركة المسافرين من الحدود الرسمية لمنفذ برويزخان مع العراق، حيث استؤنف دخول وخروج المسافرين من هذه الحدود الى اقليم كردستان العراق مع الالتزام بالبروتكولات الصحية.وقال تاتار، في تصريح نقلته وكالة مهر للأنباء، إن “إيران فرضت […]

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