2021/07/03 | 15:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني قدم النائب عن نينوى نايف الشمري ، السبت، مقترحات جديدة بالإضافة الى الإجراءات التي اتخذتها مفوضية الانتخابات وذلك ضمان لنزاهة الانتخابات، بحسب تعبيره.وقال الشمري في تصريح خاص لـ”المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشمري يقدم مقترحات جديدة لضمان نزاهة الانتخابات المركز الخبري الوطني.

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