2021/07/03 | 15:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: بحث مساعد وزير المالية السعودي، عبدالعزيز الرشيد، وووكيل محافظ البنك المركزي السعودي، فهد الدوسري، سبل تحقيق نمو مستدام عالمياً خلال اجتماع وكلاء وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين.وأوضح بيان لوزارة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمشاركة السعودية.. مجموعة العشرين تبحث سبل تحقيق نمو مستدام عالمياً) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمشاركة السعودية.. مجموعة العشرين تبحث سبل تحقيق نمو مستدام عالمياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).