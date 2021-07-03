وفاة بفيروس كورونا في النجف ومئات الإصابات الجديدة

2021/07/03 | 15:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، السبت، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (3 تموز2021)، إنه "تم إجراء 1879 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها بطريقة PCR، وتبين إصابة 391 شخصاً، وقابل ذلك تسجيل 368 حالة شفاء، فيما توفي مصاب واحد خلال المدة المذكورة".

وأضاف، أن "من بين الإصابات الجديدة، 22 إصابة بين صفوف منتسبي دائرة صحة النجف".

وتابع، "وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف، كما يلي:

مجموع الاصابات الكلي : 68268

مجموع حالات الشفاء : 59766

مجموع الوفيات : 547

مجموع الحالات تحت العلاج : 7955

مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 4365

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