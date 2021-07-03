الحكومة الأفغانية تعلن قتل مئات المتمردين مع تسارع الانسحاب الأمريكي

2021/07/03 | 15:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت السلطات الأفغانية السبت مقتل مئات من مقاتلي طالبان خلال معارك طاحنة ضد القوات الحكومية في عدة ولايات، ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان واشنطن إتمام سحب جميع عسكرييها من البلاد بحلول نهاية أغسطس (آب).

جاء إعلان واشنطن بعيد مغادرة كل القوات الأمريكية قاعدة باغرام الجوية الأكبر في أفغانستان التي شنّ منها التحالف الدولي عملياته ضد طالبان طوال عقدين، وتسليمها للجيش الأفغاني.

وأفادت وزارة الدفاع الأفغانية السبت بمقتل أكثر من 300 من مقاتلي الحركة المتمردة خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة، وأوضحت أن نحو خمسينا منهم قتلوا إثر ضربات جوية شُنّت إحداها ليلا في ولاية هلمند في جنوب البلاد التي تشهد مواجهات متكررة بين القوات الحكومية وطالبان.

ويخشى مراقبون أن يعاني الجيش الأفغاني صعوبات في مواجهة طالبان في غياب الإسناد الجوي الأمريكي.

وأكد عضو مجلس ولاية هلمند عطاء الله أفغاني لوكالة فرانس برس أنه “في الأيام الأخيرة، شدد الطيران الأفغاني ضرباته ضد أهداف لطالبان وقد تكبّد المتمردون خسائر”.

ونفت طالبان من جهتها ذلك.



وكثيرا ما يبالغ المعسكران في تقييم خسائر الطرف المقابل ويصعب في الغالب التأكد بشكل مستقل من الحصائل التي يعلناها.

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