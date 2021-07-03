القانونية النيابية : اجراءات صارمة من اجل ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة

2021/07/03 | 15:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي عن اجراءات جديدة اتخذتها المفوضية لضمان نزاهة الانتخابات القادمة.

وقال الغزي في بيان ان المفوضية العليا للانتخابات اتخذت سلسلة إجراءات لضمان عدم التزوير عند التصويت بالبطاقة الإلكترونية غير المحدثة ومنها: سحب البطاقة الإلكترونية مباشرة بعد التصويت، وإيقاف كل البطاقات الإلكترونية عن العمل بعد الاقتراع مباشرة ولمدة ثلاثة أيام، بالإضافة الى أخذ بصمات الأصابع العشرة كما معمول بنظام تقاطع البصمات للتأكد من عدم التصويت في مكان آخر.

وأوضح ان هذه الإجراءات جاءت لتفويت الفرصة على دعاة التزوير وضمان عملية انتخابية ديمقراطية حقيقية ممثلة لتطلعات الشارع العراقي ورغبته ومحققة لإرادته.

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