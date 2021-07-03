بمشاركة جميع الدول الأعضاء.. العراق يستضيف اجتماع الأوبك نهاية أيلول المقبل

2021/07/03 | 15:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة النفط، السبت، أن بغداد ستستضيف الاجتماع المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” في الثلاثين من أيلول المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، في تصريحات صحفية إن الدول الأعضاء في منظمة أوبك وافقت على الموعد المقترح، مشيراً الى أن الاتفاق تم بالإجماع من قبل دول المنظمة على إقامة الاحتفالية بمرور 60 عام على تأسيس المنظمة في بغداد.

ويعتبر العراق ثاني أكبر بلد منتج في أوبك، وتشهد أسعار النفط صعودا على مدار الأسابيع الأخيرة، ووفقا لأسعار النفط الجديدة، لم يتم سد العجز المالي في الموازنة على الرغم من وصول النفط إلى خمس وسبعين دولارا.

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