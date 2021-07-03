2021/07/03 | 15:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني نفى وزير العمل الاردني يوسف الشمالي، اليوم السبت، وجود اي قيود تمنع عمل العراقيين في الاردن.واضاف الشمالي خلال لقاء مع مستثمرين بالقطاع الصناعي، بينهم مستثمرون عراقيون، بحسب صحيفة الراي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأردن تنفي فرض قيود على العراقيين العاملين فيها المركز الخبري الوطني.

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