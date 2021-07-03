احالة مصفى ذي قار الاستثماري لـ

2021/07/03 | 16:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النفط احسان عبد الجبار

اسماعيل، السبت، توقيع عقد مع شركات

صينة كبيرة لتطوير مصفى ذي قار .

وقال اسماعيل في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "تم احالة مصفى ذي قار

الاستثماري الى شركة الاو

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