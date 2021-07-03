2021/07/03 | 16:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخفاجي يبحث مع الكاظمي خطة طارئة لكهرباء ذي قار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخفاجي يبحث مع الكاظمي خطة طارئة لكهرباء ذي قار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخفاجي يبحث مع الكاظمي خطة طارئة لكهرباء ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).