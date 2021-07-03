"النفط" العراقية تحيل مصفاة "ذي قار" إلى تحالف استثماري يضم شركات صينية

2021/07/03 | 16:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف احسان عبد الجبار اسماعيل، وزير النفط العراقي، عن إحالة مصفاة ذي قار إلى شركة الأوسط للطاقة، التحالف الاستثماري والذي يضم عدداً من الشركات الصينية الكبيرة.وقال احسان عبد الجبار اسماعيل، في بيان صادر، اليوم السبت، إن المصفاة ستضم وحدات …

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