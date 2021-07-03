ذي قار تطالب بمحطة كهرباء لتوليد 2500 ميغا واط .. اجتماع مرتقب للمحافظ مع الكاظمي

2021/07/03 | 16:26 - المصدر: وكالة ناس

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من المطار الى قصر الحكومةأجتماع مرتقب مع السيد رئيس الوزراء حول ازمة الكهرباء .ورقة عمل ذي قار :

المحور العام :----------------١.



ابعاد وزارة الكهرباء عن المحاصصه الحزبيه.٢.



اسناد وزارة الكهرباء الى شخصيه مهنيه مستقله مشهود لها بالأستقلاليه والنزاهه والكفاءه.٣.



اختيار كادر الوزاره المتقدم والمدراء العامون من الكفاءات المستقله والنزيهه.

المحور الخاص :-------------------الخطه الطارئه لذي قار :١.



رفع حصة المحافظه من التجهيز الى ١٨٠٠ ميكا واط٢.



تجهيز ذي قار بالمحولات عدد ١٠٠٠ مع ملحقاتها ، وسد الأحتياج من الاعمده والأسلاك .٣.



تجهيز ذي قار بالأليات المتخصصه للصيانه.٤.



تجهيز اصحاب المولدات الخاصه بالوقود وبأسعار مدعومه.٥.



فتح ورشة مجانيه لتصليح المولدات الأهليه العاطله مجاناُ.٦.



منع القطع المركزي على خطوط المحافظه من بغداد ، وتخويل سيطرة المنطقه الجنوبيه للقيام بالمهمه.

الخطه الستراتيجية:------------------------١.



بناء محطة توليد طاقه بقدرة أنتاج ٢٥٠٠ ميكا واط.٢.



فصل كهرباء المحافظه عن الشبكه الوطنيه بعد الوصول الى الأكتفاء الذاتي من الأنتاج.

محافظ ذي قار

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