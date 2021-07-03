مفوضية الانتخابات: البطاقة البايومترية تحد من التزوير بنسبة 100%

وقالت جمانة الغلاي المتحدة الرسمية باسم المفوضية لـPUKmedia: انه بحسب قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2009، عقوبات وضوابط تصل الى 5 ملايين دينار لكل من يثبت عليه التسقيط والتشهير او تمزيق الحملات الاعلانية الانتخابية، مشيرة الى ان المفوضية لديها لجان متخصصة لمتابعة الخروقات.
واضاف: ان اجهزة المفوضية تطورت واصبحت اكثر دقة في نقل النتائج، لافتة الى ان البطاقة البايومترية ستحد من التزوير بنسبة 100% .
واكدت التزام المفوضية بتوقيتات اجراء الانتخابات التشريعية في 2021/10/10.
PUKmedia خاص
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