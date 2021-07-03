2021/07/03 | 16:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم السبت، وجود عقوبات بالحبس والغرامة المالية لكل من يثبت عليه التسقيط والتشهير او تمزيق الحملات الاعلانية الانتخابية.

وقالت جمانة الغلاي المتحدة الرسمية باسم المفوضية لـPUKmedia: انه بحسب قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2009، عقوبات وضوابط تصل الى 5 ملايين دينار لكل من يثبت عليه التسقيط والتشهير او تمزيق الحملات الاعلانية الانتخابية، مشيرة الى ان المفوضية لديها لجان متخصصة لمتابعة الخروقات.

واضاف: ان اجهزة المفوضية تطورت واصبحت اكثر دقة في نقل النتائج، لافتة الى ان البطاقة البايومترية ستحد من التزوير بنسبة 100% .

واكدت التزام المفوضية بتوقيتات اجراء الانتخابات التشريعية في 2021/10/10.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الانتخابات: البطاقة البايومترية تحد من التزوير بنسبة 100%) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية الانتخابات: البطاقة البايومترية تحد من التزوير بنسبة 100%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).